i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
遼寧大連起大風 多班航機飛行降落險象頻生 乘客多受驚失措
i-Cable
2023年01月17日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】遼寧大連日前遭遇大風天氣，多班航機在飛行途中及降落時出現不少險象。
「這是甚麼玩意呀？這狠啊！不動了都。哇，看不著飛機在天上呢！」除了在空中「懸停」，飛行期間都是到機翼上下擺動。據了解，由於近日大連連番刮起大風，市區最強陣風更達到10級，不少航機飛行途中及降落時機身東歪西斜，出現了不少的險象。
在漆黑的夜空，機翼不停擺動，機艙內的乘客在降落一刻就嚇得驚慌失措：「抓緊手！」幸好最終有驚無險，平安著陸。
上一條影片
天文台料1.18低見12度 日本節目教「三文治式」穿搭 實測著4件衫暖過7件衫
下一條影片
逾500報販聯署反對煙稅加一倍 批加劇私煙、無助戒煙、增經營壓力
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片 港鐵已報警
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月10日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片 港鐵已報警
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月10日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日