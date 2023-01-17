遼寧大連起大風　多班航機飛行降落險象頻生　乘客多受驚失措

【有線新聞】遼寧大連日前遭遇大風天氣，多班航機在飛行途中及降落時出現不少險象。

「這是甚麼玩意呀？這狠啊！不動了都。哇，看不著飛機在天上呢！」除了在空中「懸停」，飛行期間都是到機翼上下擺動。據了解，由於近日大連連番刮起大風，市區最強陣風更達到10級，不少航機飛行途中及降落時機身東歪西斜，出現了不少的險象。

在漆黑的夜空，機翼不停擺動，機艙內的乘客在降落一刻就嚇得驚慌失措：「抓緊手！」幸好最終有驚無險，平安著陸。