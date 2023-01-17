今年首個寒潮結束　黑龍江漠河低至-43.6度　遊客體驗冰寒極地

【有線新聞】今年內地首個「寒潮」為大部分地區，帶來氣溫急降及雨雪天氣。中央氣象台預計，在農曆新年期間將有兩股冷空氣，先後影響北部及中東部地區。

「寒潮」下的黑龍江漠河到處白濛濛一片，更出現冰霧，能見度不足100米，最低氣溫更跌至零下43.6度。不過馬路上的他們依然努力清除積雪，環衛工人郭靜說：「穿了兩個羽絨服，穿著大棉鞋，貼了熱貼，看我的臉全是霜，出來一會就全上霜了。」

雖然寒冷，但無阻遊客到當地體驗一下冰寒極地。來自海南的遊客說：「我從海南而來，從中國的最南邊到中國的最北邊，一個是體驗寒冷，一個是看看中國的最北疆。」來自上海的她亦表示：「特別特別爽，就是沒有體驗過的這種感覺。」據了解，這股「寒潮」直接帶動了漠河市旅遊、餐飲及住宿等行業，當地氣象部門表示，未來一個星期極寒天氣會持續，最低溫度維持在零下40度以下。

對天氣感知更強烈的動物來說，寒冷天氣就更加難受。在重慶動物園，工作人員便為飼養的動物加設熱水池、加溫燈及調整食譜，為牠們啟動「取暖模式」；至於大熊貓因為有厚厚的脂肪，所以不怕凍，但寒風吹來時，牠們都本能地「熊抱」互相取暖。

中央氣象局指出，今輪「寒潮」基本結束，除了北方局地之外，全國大部分地區，包括華北、黃淮等地的氣溫會回升4至8度，西南地區仍有雨雪。不過周四至周六，會有一股冷空氣影響東北地區，期間以大風降溫為主，春節期間會有另一股冷空氣影響中東部地區。