去年全國人口減少85萬　為61年來首次負增長

【有線新聞】國家統計局公布，去年全國人口減少85萬人，為61年來首次出現負增長。有分析認為是疫情導致負增長加快出現。

內地近年推出三孩政策及各種鼓勵生育措施，但仍然不少人都不想生。有北京市民說：「沒有甚麼考慮，不會想到這方面，現在失業了也抓緊去賺錢。」亦有市民指：「對於這個壓力肯定更多，就是孩子的教育、醫療、以後的路等等。」

國統局周二公布，去年出生人數只有956萬人，死亡就有1041萬人。全國人口有14億1175萬，較前一年減少85萬人，61年來首次負增長。16至59歲的勞動人口有近8.7億、佔全國62%。而65歲或以上有2億，佔人口近一成半。國統局表示，人口負增長主要由於出生人口減少。至於上月防疫放寬後的死亡人數，國統局就指抽樣調查的時間是每年的11月1日，所以未有12月的數據。

對上一次人口錄得負增長已是1961年，當時正經歷大躍進後的三年困難時期。但出生人數其後迅速反彈，人口由6億多增至超過14億。社科院於2019年曾預計，中國要到2030年開始，人口才會開始減少

。對於提早了8年就出現負增長，有分析認為與疫情影響有關。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示：「當然疫情導致負增長更快一點，可能這是主要的原因。疫情期間很多人對經濟的預期，和今後自己收入的增長不太確定，所以生育的慾望不太強烈。」

至於人口會否再次反彈，他認為關鍵在於如何改善民眾的生活水平，從而提升生育意願，「因為畢竟我們整體的富裕水平還是沒有達到發達國家的狀態，而且按照總體的說法，每個月還是有6億人，每個月只有1000元的收入。我覺得除非把這些人的生活水平都提高，他可能有提高生育的能力。」

他又預期現時限制生育的政策，最終都會全部取消。