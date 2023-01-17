返回
按輸入鍵開始搜尋

中國科學家測定月球年齡為20.3億年

【有線新聞】中國科學家測定月球年齡為20.3億年。
國家航天局公布，嫦娥五號月球樣品的科研成果，專家通過樣品中玄武岩研究，揭示了20億年前月球仍存在岩漿活動，精確測定了月球的年齡是20.3億年。至於嫦娥六號預計會在2025年前後升空，將會到月球背面採集樣本。
上一條影片 工聯會料北上港人新春期間難做檢測返港　籲政府容許以快測代替
下一條影片 與犯罪集團謀騙客戶逾3000萬元　前保險經紀認七罪囚九年
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
2023年01月16日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
2023年01月10日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
今天
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年01月12日
律師、會計師同墮電騙案　合共損失近800萬元
2023年01月11日