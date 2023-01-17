【有線新聞】中國科學家測定月球年齡為20.3億年。

國家航天局公布，嫦娥五號月球樣品的科研成果，專家通過樣品中玄武岩研究，揭示了20億年前月球仍存在岩漿活動，精確測定了月球的年齡是20.3億年。至於嫦娥六號預計會在2025年前後升空，將會到月球背面採集樣本。