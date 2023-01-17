外交部：中印應用好人口紅利　為人類未來作出更大貢獻

【有線新聞】據聯合國推算，去年印度人口為14.12億，在北京，外交部被問到印度人口可能超越中國，成為全球人口最多的國家時作出回應。

外交部發言人汪文斌表示：「中國和印度都是人口大國，勞動力資源較為充沛，兩國應用好人口紅利，實現各自發展振興，並為人類未來作出更大貢獻。」