【有線新聞】內地去年城鎮新增1206萬就業人口，當局形容就業情況整體穩定。

國家統計局公布，2022年全國城鎮新增就業1206萬人，全國脫貧就業規模達到3278萬人，按年增加133萬人。而人社部則稱，支持企業保留崗位及減少裁員，又鼓勵企業聘請更多

大學及高校畢業生，自暑假以來已向52萬間提供擴大就業職位空缺的企業，發放27億元人民幣補助金。