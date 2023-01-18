疑誤稱「精確測定月齡是20.3億年」　央視報道惹熱議

【有線新聞】央視早前報道稱，中國科學家經研究「嫦娥五號」所採集到的月球樣品後，證實「精確測定月齡是20.3億年」，但報道一出就引發網民熱議。

中科院地質與地球物理研究所專家李獻華說：「精確測定了嫦娥五號的年齡是20.3億年，過去認為30億年，最晚到28億年就結束了。」央視報道引述中國科學家這幾句話，聽起來似乎問題不大；不過報道內文指「科學家們通過對月球樣品的研究，精確測定了月球的年齡是20.3億年」，而央視用「20.3億年!中國科學家精確測定月球年齡」作為報道的標題，加上包括《環球時報》在內的大批傳媒都用類似標題爭相轉載，因而引發了網民熱議。

對於月球起源，科學家有不少的推測。有人認為月球是從地球分裂出來，亦有人認為地球與其他天體相撞，產生的岩石碎片在引力匯聚形成月球，亦即是所謂「地月同源」；但無論如何，科學界普遍認為，月球至少45億年前形成，和「月齡20.3億年」這個說法有明顯衝突。

事實上，那位科學家接受央視訪問時，只是說他們從嫦娥五號採集的月球樣品中研究得知，該樣品的年齡是20.3億年，從中揭示了20億年前月球仍存在岩漿活動，並無說過月齡是20.3億年。