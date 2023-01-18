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賴清德正式出任民進黨主席
i-Cable
2023年01月18日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】在台灣，賴清德就任民進黨主席。
在日前民進黨主席補選，以唯一候選人身份勝出的賴清德宣誓之後，從代理主席陳其邁手中接過印信，正式就任主席。民進黨在去年九合一選舉大敗，蔡英文辭去黨主席職務，賴清德提出一些改革，包括杜絕黑金並解決學術倫理問題、公平公正增補人才等。分析指，有關工作是為明年大選鋪路。
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