廣州年貨街洋溢著新年氣氛人頭湧湧 檔主料今年生意仍較疫情前少逾三成

【有線新聞】農曆新年，迎春接福，不少人都會在家中張貼對聯，又要準備利是，在廣州傳統「年貨街」的一德路，連日來都人頭湧湧。

新春臨近，有「年貨一條街」之稱的一德路，已經洋溢著濃厚的過年氣氛。對聯、燈籠、利是封及揮春等，這些過年傳統物品都隨處可見。靈兔將至，有售賣節日飾物的港商表示，今個農曆年最受歡迎的竟然不是兔子的裝飾。

廣州商舖負責人 蔡小姐表示，年貨我們一向都比較好的，就是財神、招財貓、「福」字也是，傳統的「福」比較好賣，兔子比往年差，因為現在人都會覺得一年一次的生肖比較保守。

她又指由於防疫措施剛剛才放寬，預期今年生意仍會較疫情前少超過三成，雖然本地生意不似預期，但有檔主表示，出口銷售反而有驚喜。

廣州商舖負責人蔡小姐指，新加坡、台灣增長、香港也可以，因為他們本身放開了，早兩年都是有疫情原因封城，今年相對來說基本上有50%的增長。

想過一個「甜絲絲」的新年，賀年糖果絕對少不了，有家長就說今年買糖果時，都會選擇一些「大牌子」，相信會較有保證。

至於不少人團年或送禮，都不可或缺的蔘茸海味，有檔主表示即使今年沒怎麼加價。貴價的海味乾貨銷量亦大不如前，反而樣樣都有的盆菜就更受歡迎。

廣州市民鵬小姐稱，去年買了3盆（盆菜）都要千多元，今年價錢很實惠，可能較大機會會在家吃，今天花了兩千多元

廣州海鮮海味檔負責人李先生指，今年生意比上往年差很多，最起碼不止差一半，最受歡迎是盆菜，生意難做，疫情之下大家都不容易，我們都會優惠一點。

雖然防疫措施鬆綁，不過有商戶看準民眾未必會外出食團年飯，寧願選擇在家中烹調，因此加推各式各樣盆菜組合，除了買一送一，更追加半打鮑魚來吸引顧客。