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習近平出席上將晉升儀式

【有線新聞】中央軍委主席習近平出席上將晉升儀式。
習近平在北京八一大樓，向晉升上將的中部戰區司令員黃銘頒發命令狀，表示祝賀。中部戰區是中國五大戰區之一，領導和指揮北京、天津、河北、河南、山西、陝西和湖北的軍隊，分析認為主要任務是保衛首都北京安全。
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