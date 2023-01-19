西藏林芝市行車隧道雪崩　至少8死

【有線新聞】西藏林芝市周二有行車隧道發生雪崩，至少8人死亡。

事發在墨脫縣一條隧道出口，周二晚上近8時發生雪崩，造成多人和車輛受困。當局派出超過200人和70多輛救援車到場，並用大型機器挖通隧道救人。

截至目前已有8人遇難，仍有部分民眾失蹤。搜救工作持續，事故原因有待調查。