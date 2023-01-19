江門中微子實驗室建造如火如荼　全球最大單體玻璃球探測器深藏地下700米

【有線新聞】廣東江門正在興建一個大型的中微子實驗室，當中包括一個深藏地下700米、全球最大的同類球體探測器，建成之後會在地下運行30年。

坐上工程纜車、沿著超過1公里長的陡斜路軌直達地下700米的實驗岩洞，這裏是江門中微子實驗室的地下中心，正在安裝一個直徑35.4米、厚120毫米、重600多噸，世界上最大的單體有機玻璃球探測器。

江門中微子實驗總工程師馬驍妍表示：「我們的探測器就是裝在這麼深，這麼大的一個水池裏面的，現在這是水池底部，上面看到的這個藍色的，是我們現場安裝有機玻璃球的一個工作平台，這個平台可以升降。」

49歲的馬驍妍是這個玻璃球項目的總工程師，她幾乎每日都要到地下，了解建造及安裝工作進度，又要爬上40米高的升降台檢查，「像我們這種大科學工程，它周期都很長，從你開始設計至建造完成，都是十年或者十年以上這樣的，它在現場安裝的時候，一定會有很多這種，不可預見的問題或者困難。」

為確保玻璃球能夠浸泡在水中數十年不變形，整個不鏽鋼網殼都沒有一處焊接的地方，而是用12萬套高強度螺絲，將組件拼接而成。

玻璃球建成之後，會浸泡在有大約3.5萬噸高純水的水池內，探測器將「不見天日」地運行30年，為測量中微子質量順序提供保障。中科院高能物理所副所長曹俊表示：「中微子研究是發現新物理最重要的突破口之一，我國的大亞灣中微子實驗已經在這個領域取得了重大國際影響，下一代國際三大中微子實驗(裝置)正在緊張建造之中，其中江門中微子實驗室將是率先建成的，有望率先取得重大科學成果。」

中微子是宇宙中最古老、數量最多的物質粒子，有關研究可望揭示宇宙起源。