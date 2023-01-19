防控放寬在京外地人返鄉度歲　港人餐廳老闆：團年飯預訂少了

【有線新聞】內地防疫放寬，不少人離鄉打工的人，今年終於可以回家過年。北京有餐廳老闆說，今年團年飯訂單都少了；不過亦有香港人選擇專程到北京，與其他留在那裏的港人朋友一起團年。

內地疫情防控措施鬆綁，不少到北京打工的外地人都選擇回鄉過年。在北京開這間港式茶餐廳老闆指，今年團年飯的預訂較往年少近一半，入貨都保守些。

在京經營餐廳的港人文哥說：「可能疫情的原因，經濟、個人經濟能力以及各方面，碰巧中國、北京等各個地方開放了，很多人都提早回鄉或者家中過年。我按每日的營業額去入貨，不會因為特地多了或者減少，但是一定會少了，例如我賣燒臘一天賣20隻燒鵝，可能會只入15隻(燒鵝)，賣完便可、不會有存貨。」

他又認為，內地放寬防疫限制後，目前正處於過渡期，預計到了四月，生意便可以恢復到疫情前水平。

雖然很多人選擇回鄉，但亦有人專程由香港來北京團年。在京港人ERIC說：「三年半都未回來北京，已經好想念北京。(北京)家都不知有沒有發霉，所以趁着開放，約朋友今天來團年。」另一在京港人CYRUS亦說：「我想也是很激動，很興奮，很多新朋友、老朋友都因為疫情基本上約吃飯都較難，大家難以這麼多人聚在一起。」

他們吃得開心，老闆見到都說興奮。粵菜餐廳老闆蔡佳俊表示：「開放了，大家的表情也很高興，終於結束了，恢復我們的自由，恢復了我們的方方面面。」

其實無論身在何處，在喜慶節日和家人，或朋友聚在一齊食餐飯就最開心，在這裏恭祝大家新年快樂。