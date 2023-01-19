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孫東結束訪京行程 稱港澳辦對港府創科發展藍圖表示肯定
i-Cable
2023年01月19日
【有線新聞】創新科技及工業局局長孫東結束4天的北京訪問行程，他提到港澳辦對本港上月公布的創新科技發展藍圖表示肯定。
創新科技及工業局局長孫東表示：「香港要充分發揮一國兩制的優勢，從全世界吸引人才來香港發展；另外香港要充分利用好雙向聯絡人的作用，把國際上一些先進的產業和人才，借助香港的平台引向內地，支援國家的發展。當然我們跟相關的部委都有具體的落實，比如跟網信辦我們四月份，會討論如何促進香港數字經濟的發展。」
對於特區政府早前要求Google將正確國歌置頂一事，他就指已經與對方多次交涉，重申維護國家尊嚴的立場堅定不移，有進一步發展會向公眾交代。
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