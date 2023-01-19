返回
按輸入鍵開始搜尋

孫東結束訪京行程　稱港澳辦對港府創科發展藍圖表示肯定

  • i-Cable
  • 2023年01月19日
【有線新聞】創新科技及工業局局長孫東結束4天的北京訪問行程，他提到港澳辦對本港上月公布的創新科技發展藍圖表示肯定。
創新科技及工業局局長孫東表示：「香港要充分發揮一國兩制的優勢，從全世界吸引人才來香港發展；另外香港要充分利用好雙向聯絡人的作用，把國際上一些先進的產業和人才，借助香港的平台引向內地，支援國家的發展。當然我們跟相關的部委都有具體的落實，比如跟網信辦我們四月份，會討論如何促進香港數字經濟的發展。」
對於特區政府早前要求Google將正確國歌置頂一事，他就指已經與對方多次交涉，重申維護國家尊嚴的立場堅定不移，有進一步發展會向公眾交代。
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月18日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年01月12日