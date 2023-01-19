內地「粉絲」接機亂象叢生　湖南航機乘客無視安全湧頭等艙

【有線新聞】內地近日接連有藝人的粉絲，於機場接機時引起混亂。事件受到不少爭議，人民日報點名批評這類行為危及公共秩序，藝人亦不能置身事外。

「座艙中站立的旅客請注意，請您不要擁堵在前方。」機上空勤人員呼籲乘客回到坐位。在湖南長沙，這條粉絲接機的片段近日在網上引起爭議，飛機降落後仍未完全停下，不少人就已經站起來，想走到頭等艙見偶像，又拿起電話拍照造成混亂。

落機之後，一早已經在機場等待的粉絲更衝開欄杆「迎接」，不顧工作人員的制止湧到機場門口。有不少網民形容，場面就像喪屍電影一樣。

事後長沙機場的工作人員指，當日有機組人員已報警，而機場公安亦有來處理，「機場這邊相關的保障都是正常的一個處置流程，明星應該是在機坪就直接下機，是從道口出去的，都沒有走貴賓廳。對於當天長沙機場並沒有造成相關的騷亂，或是其他的人員傷亡、經濟損失。」

粉絲接機的混亂近日在內地亦多次發生，在上海虹橋機場，同樣有大批粉絲聚集引起混亂。人民網就點名批評，粉絲接機令現場擠逼，危及公共秩序、行為應受到譴責，又強調藝人不能置身事外；其後該名藝人亦在微博道歉，承認事件造成惡劣影響，日後會堅決杜絕有關情況再發生。