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國新辦發布白皮書　指中國在綠色發展上成效顯著

  • i-Cable
  • 2023年01月19日
【有線新聞】國新辦發布白皮書，表示中國在綠色發展上成效顯著。
白皮書指，過去十年清潔能源消費比重升至25.5%；至2021年底，中國新能源汽車達到784萬輛，佔全球一半左右；又指正式設立首批5個國家公園，強調中國將堅定不移走綠色發展之路；保護生態環境和推動可持續發展，是各國共同責任，重申中國願與國際社會同築生態文明之基，建設更加清潔美麗的世界。
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