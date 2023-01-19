灣區青年就業計劃上半年起恆常化 香港畢業生深圳實習讚基建共享經濟發展成熟

【有線新聞】政府兩年前試行推出大灣區青年就業計劃，讓香港畢業生可以到大灣區內地城巿工作，計劃將於今年上半年起恆常化。

自大學就相識的她們，畢業後就一起入職這家，電子元件生產設計公司，後來又一同參與到首個「大灣區青年就業計劃」，兩人在去年九月被派駐到深圳的分部實習兩個月。

艾睿電子助理現場應用工程師陳嘉敏指，「我個人見客戶比較多，在香港很少有這些R&D公司(科學研究與實驗發展)，可能來來去去只有一、兩間，在內地的機會比較多，他們的創科公司比較多。」

應用工程系出身的她們都指，沒想過近年內地基建共享經濟等發展如此成熟，尤其是在日常生活上帶來的便利。

艾睿電子助理應用工程師譚雅穎指，「因為內地發展比較快，很多時候需要用到一些手機程式，即可連結不同的功能應用，例如乘車的時候可掃碼付款，在內地很普遍，我覺得很先進。」

不過好像她們一樣合資格又有意願北上的青年，其實並不在多數，根據政府數據，第一年推出的計劃提供近3500個崗位，但是只有約三分一的青年入職。

艾睿電子人力資源部副總裁郭麗珊稱，「創科的人才發展需要一個長遠的計劃，亦不是一年半年或者兩三年的事，政府支持力度，我們希望可以再大一些，尤其在工程畢業科

畢業學生數量不是很多比較缺乏。」

她認為，香港本地創科人才具備國際視野是獨特的優勢，不過對內地了解不多，以及缺乏人脈網絡，在這方面有待改善。