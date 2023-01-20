孫春蘭：全國疫情正處較低位流行水平　惟救治任務仍重

【有線新聞】國務院副總理孫春蘭表示，全國疫情正處於較低位流行水平，防控工作轉向平穩有序，但救治任務仍然較重。此外中疾控稱，內地尚未檢測到結合Delta和Omicron的新型變種病毒株。

國務院副總理孫春蘭周四前往北京兩間醫院調研時表示，近期全國整體疫情已處於較低位流行水平，防控工作轉向平穩有序，醫療救治成效明顯，醫院重症患者數量穩步下降，但救治任務仍然較重；又重申要加強重症救治工作，不斷提高治愈率和降低病亡率，加強保障基層，特別是農村的藥品和醫療設備等。

《人民日報》亦發表評論文章引述中共總書記習近平指，要補齊農村地區疫情防控的短板和捉緊農村防控，縣鄉村三級都要承擔屬地責任；要求強化返鄉人員和學生防疫服務，強調圍繞「保健康、防重症」，就能最大程度維護好農民身體健康和正常生產生活秩序。

另外，針對目前在全球至少有9個國家或地區，發現到結合Delta和Omicron的新型變種病毒株Deltacron XAY.2，中國疾控中心表示，內地尚未檢測到這種病毒株，由於是去年8月底才首次在南非發現，目前還沒有相關致病力和免疫逃逸能力等足夠數據，當局會繼續追蹤檢測。