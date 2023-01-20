西藏雪崩增至13死　遊客：連人帶車險墮崖、離開不久即出事

【有線新聞】西藏林芝市行車隧道雪崩事故，遇難人數已增至13人。有現場遊客憶述，當時險些連人帶車衝下懸崖，幸有好心人協助推車離開，不久便有雪崩，猶如死裏逃生。

大批救援人員連日在現場搜救，亦有出動吊臂車和挖掘機等。央視報道引述應急救援部消息指，當地已啟動自然災害Ⅲ級應急響應，並派出超過230輛救援車和近700名救援人員到場。當局周四已在雪崩堆積區域打通了救援通道，並搭設衛星通信車輛，保持網絡通信穩定，確保搜救工作順利開展。

遊客趙女士接受內媒訪問時表示，雪崩當日她和另一名友人早上10時30分駕車駛至隧道入口時，發現路面相當濕滑，不少車輛亦因此需要慢駛，甚至已有車煞掣不及跌入雪溝。由於當時能見度很低，她也險些連人帶車衝下懸崖，幸有好心人幫忙推車協助，而她們離開不久便有雪崩，全程猶如死裏逃生。

趙女士說：「(出口)這邊能見度不足兩米，然後雪比多雄拉(隧道)進口的地方厚了三倍，然後我們就往前走，我們也滑了，因為我們車是個房車，更重，然後就滑到懸崖邊上。我往前面走，我根本都看不到我們車是不是在後面，然後我走了30公里，差不多花了10個小時。我是剛好就是到安全的地帶兩分鐘不到，然後發生了雪崩事件。」

有林芝的居民就說，類似事故在當地時有發生；又稱雪崩有季節性，每年12月底至第二年4月中下旬都是雪崩的頻發時期，只是以往並未造成如此嚴重死傷。