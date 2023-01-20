中國足協高層陳永亮受查　09年國足「反賭掃黑」、夥同僚涉貪未被起訴

【有線新聞】兩名中國足協高層劉奕和陳永亮，早前因涉嫌嚴重違法受查。據報陳永亮與前國足主帥李鐵過從甚密，早在2009年國足反賭掃黑行動中，他已與足協高官合謀涉貪，最終卻未被起訴。

湖北省紀委監委周四先後通報，中國足協原秘書長劉奕和常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮，都因涉嫌嚴重違法受查。雖然官方未有在通報中，披露具體的犯案細節，但不少內媒和資深記者在他們受查後相繼報道指，這兩名高層和國足前主帥李鐵涉貪案有關係；兩人不但和李鐵一樣，都正接受湖北紀律部門調查，又引述分析稱案情很可能是涉及部分球員，經違規操作下進入國家隊。

有報道又提到，周日在蘇州舉行的足協執委會會議上，已宣布劉奕被免職的消息；而需要列席的陳永亮在會議舉行前曾經露面，但正式舉行時則缺席；原定當日擔任足協盃頒獎嘉賓的他，最終也未現身。

有報道更指，陳永亮在涉貪問題上早有前科。2009年的國足反賭掃黑行動中，他已被指與時任中國足協技術部主任李冬生合謀，參與包括虛開發票、擅自向球證培訓課程的學員收取並瓜分相關款項等涉貪行為；最終李冬生被判囚9年，陳永亮就未遭起訴。

連同去年12月初被帶走調查的前武漢市足協秘書長付翔在內，已有至少3名足協官員涉案受查。