習近平在春節團拜會講話　根據病毒變化斷優化防控

【有線新聞】中共總書記習近平在春節團拜會發表講話，表示要根據病毒變化不斷優化防控措施，又提到要反分裂和干涉，牢牢把握兩岸關係主動權。

習近平等一眾領導人在人民大會堂出席春節團拜會。習近平發表講話：「向大家致以節日的美好祝福，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年，祝大家新春愉快！」

習近平指出，即將過去的虎年是黨和國家發展史上極為重要的一年，面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，全國迎難而上、團結奮鬥，堅持人民至上、生命至上，根據病毒變化和防疫形勢，不斷優化防控措施，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少對經濟社會生活的影響。

習近平特別提到，去年隆重慶祝香港回歸祖國25周年，香港、澳門繼續保持繁榮穩定，又說堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權，大力推進中國特色的大國外交，為動蕩不安的國際環境增添穩定性。

習近平說，2023年是全面貫徹二十大精神的開局之年，希望與挑戰並存，要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局、疫情防控、經濟社會發展和安全，靠實幹開創更加美好的未來。

習近平：「祝大家闔家團圓，身體健康，兔年吉祥，萬事如意！」