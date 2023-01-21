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廣州多區復辦年宵花市　規模未復疫前、無阻市民興致

  • i-Cable
  • 2023年01月21日
【有線新聞】在廣州，行花市是一年一度的傳統迎春盛事。隨防疫政策放寬，各區紛紛復辦年宵花市，雖然規模仍未恢復到疫情前，但仍無阻市民興奮心情。
時隔三年，終於等到花市重開，這一位在疫情下出生的小朋友，今年是第一次來花市：「開心。」市民林小姐說：「很開心，很熱鬧，廣州經濟恢復得好快。」
在廣州越秀區的西湖花市，是廣州最具代表性的傳統花市，有「百年花市」之稱，不少街坊帶著兔子飾物來湊熱鬧。西湖花市今年取消過往「十字型」、四邊各200米的規模，改為西湖路、北京路兩段各200米。
有蘭花檔負責人表示人流超出預期，原來預備好的蘭花不足要趕急加運，對今年花市生意充滿信心。蘭花檔負責人李先生說：「其實真的超出我們預期，我們備貨不是十分充足，所以我們現在把握時間補貨。賣了多少盤真的數不清，數不到了。」
這一位市民正好買到心頭好，她說疫情下多年無行花市，不怕人多擠擁，都特意地來買花，預計會花5000元。市民林小姐說：「覺得錯過了好多，所以現在過來看，好像回到以前很快樂的時光。」
來到天河區花市，有第一次參與花市擺檔的負責人表示心情激動。文創檔負責人陳小姐說：「非常之激動，新一波的衝擊消費，我們都已準備好，大家喜歡的所有物品和物資都備好。兔仔掛飾有好多款，我們今天早上基本都賣得不錯。」
在廣州天河區這個花市，有來到的市民表示，雖然今年的規模較疫情前細，但仍然無阻他們行花市的興奮心情。
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