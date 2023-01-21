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廣東省省長發表新春賀詞　感謝港澳台同胞支持

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  • 2023年01月21日
廣東省省長發表新春賀詞　感謝港澳台同胞支持
【有線新聞】廣東省省長王偉中發表新春賀詞，感謝港澳台同胞的支持。
王偉中說：「我代表廣東省人民政府和全省人民，向廣大海外僑胞、港澳台同胞和世界各國朋友，致以誠摯的新春祝福。我們將在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，錨定高質量發展首要任務，攜手港澳加快建設世界級灣區，發展最好的灣區。廣東的發展，離不開廣大海外僑胞、港澳台同胞的關心支持，我們將打好『僑』牌，廣泛凝聚僑心僑力僑智，以僑為橋推進高水平開放，為廣東更美好的明天而團結奮鬥。」
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