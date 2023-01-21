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內地春運進入高峰　周六全國民航旅客量料破80萬人次、按年升一倍

  • i-Cable
  • 2023年01月21日
【有線新聞】內地春運進入高峰。民航局預計，周六全國民航旅客量有望突破80萬人次，較去年同期上升一倍。
其中北京首都機場和大興國際機場公布，兩個機場周六單日處理旅客將超過17萬人次，航班升降量近1400架次。
另外交通運輸部通報，周五單日全國各項交通共發送旅客4443萬人次，比去年同期增長53%，其中全國鐵路發送旅客按年增長近三成。當局預料，周六全國鐵路處理旅客量達470萬人次。
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