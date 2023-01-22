北京傳統彩塑工藝「兔兒爺」　祈求新年健康平安

【有線新聞】今年是兔年，說到兔子，相傳嫦娥曾派負責搗藥的玉兔到京城治瘟疫。北京就有傳統工藝師傅「請」它出山，祈求新一年人們健健康康。

臉頰掃上「紅胭脂」、一撇一勾、再插上耳朵和護旗，一隻炯炯有神的「兔兒爺」就活靈活現。彩塑傳承人張忠強說：「畫的時候從上到下彩繪，從左向右彩繪，先畫淺色再畫深色。這樣的小兔兒爺色彩搭配、布局就均勻了。最難畫的是「兔兒爺」的臉，臉最難畫的就是眉毛、眼睛。」

「兔兒爺」這種工藝已有數百年歷史。相傳嫦娥曾派負責搗藥的玉兔到京城除治瘟疫，自始民間就流傳「兔兒爺」可為人們帶來健康的這種說法。而張忠強就是北京「兔兒爺」彩塑的傳承人，在改革開放初已拜師學藝。他除了製作傳統造型「兔兒爺」，近年跟著潮流加入新元素。張忠強說：「今天的民間泥彩塑作品首先要為我們當代服務，讓更多的人喜歡我們創作的產品。有可愛的、有萌動的、有威嚴的、慈祥的面部表情。不僅大小不同，色彩也有不同。」

兔首人身，披甲胄。背插護旗，臉貼金。踏入兔年，張忠強特別設計這款「兔兒爺」，希望可以再度下凡除治瘟疫，「金色的那上面有一個紅色的福，鴻福、鴻運來的意思。好的事情來、不好的事情呢，我用光亮給它照走，就跟放炮竹嚇唬年獸似的。人們期望自己健康平安、人丁興旺。」兔兒爺這種工藝早在2014年已列入國家級非物質文化遺產，能夠傳承要靠不同人的努力。

在新一年祝大家兔年吐氣揚眉。