廣州有動物園引進兔子與大家拜年

【有線新聞】隨著兔年來臨，有內地動物園特別安排了不同動物與大家拜年，遊客更可以近距離接觸今年的主角。

今個農曆新年，隨著疫情逐步回穩，不少人選擇外出。在廣州這個主題度假區亦成為新春熱門旅遊勝地，為迎接農曆年，特別安排了不同動物與遊客拜年，一家人健健康康、團團圓圓，是不少人的新年願望。

這一班樹熊七代同堂，一齊同大家拜年，新一年新氣象，紅毛猩猩、金絲猴、馬來熊、倭河馬及袋鼠，一眾新生兒為新春增添喜氣，祝福小朋友身體健康。

少不了的當然是今年的主角「兔子」，送走老虎，由兔子接力，而這一群活潑好動、精靈可愛兔子，就俘虜了一眾小朋友的心。

廣州市民何小朋友指，「喜歡 ，因為兔子很可愛。」

廣州長隆野生動物世界科普教育經理表示，「我們今年每天會放20到30隻兔子，當中有四個品種，首先是侏儒兔、法國垂耳兔，還有正常家兔以及長毛兔。」

至於在廣州動物園亦安排兔子與市民見面，蹦蹦跳跳的畫面充滿活力，這一位兔年出生的小朋友表示，希望新的一年如兔子般活潑可愛

廣州市民指，「我是兔年出世，我很喜歡兔子，希望今年可以學業進步，希望自己可以進步，有好大的突破，可以好像兔仔般活潑可愛。」

經歷疫情三年，最多人的新年願望就是這四個字

廣州市民稱，「身體健康，身體健康最重要，大家身體健康，年年行大運。」

廣州動物園引進了不同種類兔子與大家拜年，遊客如想餵飼牠們，記得戴上手套及用工具，避免被牠們咬到。