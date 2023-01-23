黑龍江漠河連續三日降至零下50度 創下逾半個世紀以來最低溫度

【有線新聞】黑龍江漠河市在大年初一，錄得零下53度的極寒溫度，創下超過半個世紀以來最低溫度，連續三日維持在零下50度。

白雪覆蓋了整片的山林，周邊的樹幹、枝葉都被染上了一層雪白色。

大部分河段被冰封，「冰阻」之下，河水只能緩緩流動。大興安嶺地區的漠河市被譽為「神州北極」，由於地處中國最北端，所以冬季漫長，是氣溫最低的城市。

當地連日來氣溫屢創新低，自上星期五的年廿九錄得零下51.9度之後，到了年卅及大年初一，連續3天都錄得零下50度以下。

阿木爾鎮在初一更下探零下53度，刷新了1969年錄得零下52.3度的最低溫度紀錄。

這樣的極度低溫感覺是怎樣的，聽聽他們的體驗應該會了解一點。

遊客李先生表示，「今年是溫度最低的一年，還是沒有想到的突然突破(零下)50度了，眼淚如果留下來的話，瞬間就會被凍成冰，然後一呼氣的話，熱氣然後就是飄到睫毛和眉毛上的話，也會立即就會掛上冰霜。

市民李先生指，「遊客也都出門捂得嚴實，都穿羽絨服、戴的耳包啥的、戴棉帽子。」

面對超過50年以來的極寒天氣，漠河市供熱部門最近都十分忙碌

漠河供熱部門工作人員忻海麒稱，「 每天的燃煤量比平時增加了三分之一，進回水溫度比平時提升了6度左右，同時加大外網巡查力度，全力保障居民供暖。」

預計未來幾日，黑龍江北部及內蒙古東北部將會持續寒冷，而堆積已久的冷空氣預計將會南下，為中東部地區帶來一場大風降溫寒潮。