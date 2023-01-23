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台灣花蓮海域現罕見粉白色花紋海豚 有觀鯨業人士稱像是玉兔迎春向大家拜年
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2023年01月23日
【有線新聞】台灣花蓮海域出現罕見的粉白色花紋海豚，亦是當地首次發現。
不少民眾趁星期日大年初一，坐船出海看海豚，有遊客發現一群海豚之中，其中一條海豚顏色顯然不同，在陽光照射下呈現淡粉紅色，還多次靠近船身讓遊客拍照。
有觀鯨業人士稱，這條海豚全身白色，像是玉兔迎春，浮上海面是向大家拜年。
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