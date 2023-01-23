返回
按輸入鍵開始搜尋

台灣花蓮海域現罕見粉白色花紋海豚　有觀鯨業人士稱像是玉兔迎春向大家拜年

  • i-Cable
  • 2023年01月23日
【有線新聞】台灣花蓮海域出現罕見的粉白色花紋海豚，亦是當地首次發現。
不少民眾趁星期日大年初一，坐船出海看海豚，有遊客發現一群海豚之中，其中一條海豚顏色顯然不同，在陽光照射下呈現淡粉紅色，還多次靠近船身讓遊客拍照。
有觀鯨業人士稱，這條海豚全身白色，像是玉兔迎春，浮上海面是向大家拜年。
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日