中國製土耳其最快地鐵列車周日通車

【有線新聞】土耳其最快的地鐵列車星期日通車，標誌著中國首個出口海外、時速120公里等級的全自動無人駕駛地鐵項目投入營運。

這條地鐵連接伊斯坦布爾機場與市中心，全長34公里，全程需時大約24分鐘。每部列車有四卡，最大載客量達1100人。當局預計全線每日運載量達80萬人，有望大大減少道路維修成本、空氣污染和民眾出行時間。