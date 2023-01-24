內地春節電影票房年初三已逾30億元人民幣

【有線新聞】新春佳節不少人會入戲院看電影，內地今個春節檔的票房成績大好，截至年初三早上8點，已突破30億元人民幣。時隔三年，娛樂場所毋須再因疫情停業。不少民眾都趁新年放假，入戲院觀看電影。觀眾：「疫情過後第一次(來看電影)，久違的感覺。」「來看電影《深海》，看了預告片說是國漫之光，動畫做了七年，配音用了五年，所以想來看一下。」「《無名》想看梁朝偉和周迅，鏡頭、人物拍得特別好。」

正所謂「蘿蔔青菜，各有所愛」，今年除了傳統的喜劇、動畫，還有知名導演的古裝懸疑、諜戰片，以及備受關注的國產科幻片續集《流浪地球2》等七部電影上畫，不少觀眾大年初一前已經訂好飛。廣州電影城店長沈艷表示：「按預售來看，入座率都超過40%以上，一些黃金時間段都是50%，相信很多廳會出現滿場，或者爆場的情況。」

據官媒報道，截至年初三早上8時，內地今個春節檔電影票房，已經突破30億人民幣。其中由吳京、劉德華主演的《流浪地球2》，以及張藝謀執導的《滿江紅》最賣座，上映三日均錄得逾10億的票房的佳績。

另外為刺激電影市場復蘇，今年春節檔的預售平均票價，較去年同期略有下調，亦是近七年來首次。