春節暴飲暴食易引發胰腺疾病　醫生籲勿飲酒過量

【有線新聞】春節期間親朋聚會，暴飲暴食在所難免。不過多地醫院在這段時間都會接收不少涉及胰腺疾病患者，有醫生呼籲民眾飲食要節制，特別是切勿飲酒過量。

農曆新年，親朋好友聚首用餐，但不少人因為暴飲暴食，忽略了飲飽食醉帶來的健康風險。蘇北人民醫院醫生費文勇表示：「每年春節的時候，我們醫院都會收到大量胰腺疾病患者，這些都是與飲食有絕對相關，尤其是過量飲酒，這是胰腺疾病中的第一大因素，所以飲酒一定要控制。為了避免胰腺炎，油膩性的食物一定要少吃一點。」

醫生指出，不少人暴飲暴食之餘，又會抽煙、酗酒及熬夜，不僅會引發胃腸疾病，心腦血管疾病的風險亦會增加，建議要做適量的運動，例如散步、打太極等，不要做劇烈運動。

另外，內地新冠病毒感染持續，加上正值冬季，有中醫師特別提醒康復人士要有良好的作息時間，亦要做好避寒就暖。中醫師張晨光說：「自己在家裏，首先是要保暖，因為這次的疫情是寒濕疫，所以說就是不能吃冷的，就是涼性的東西都不要吃，如果我們剛剛康復的話，建議飲食的話清淡飲食，不建議馬上就補充高營養的食物。」

他又提到新冠病毒感染的後遺症，包括發燒、咳嗽、無力等，身體會比較虛弱，建議可以刮痧、針炙，或服用中藥等。