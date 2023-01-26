兔年內地掀起養兔潮　有養殖場指銷量增逾四成

【有線新聞】今年是兔年，有不少寵物店都指最近多了人養兔子。而在內地有養殖場指訂單量比平時多了4至5倍，帶動了寵物市場。

來到兔年，內地市面上近日推出了不少兔子造型的商品，好像這些點心和糕點，經常都供不應求。不過除了應節食品之外，今年寵物兔亦特別受歡迎。有內地市民指：「我覺得兔兔牠很溫順，今年又是兔年。因為牠不會叫喚。而且吃草比較乾淨。」

而在廣東肇慶的養殖基地，負責人就說今年兔子訂單量大幅上升。農業發展有限公司負責人戚玉濤說：「今年是兔年，兔子產業板塊發展很好，前所未有的銷量大增。尤其是寵物兔供不應求，現在廣州花鳥市場一天可以銷一兩萬隻，(銷量)增長了200%。」除了寵物兔之外，養殖場亦有供應食用的肉兔。負責人指今年的銷量同樣有上升，日後也會推出加工的兔肉，發展兔肉食品產業。

而在江蘇新沂市，當地亦有200多個兔子養殖戶，不少檔主都說新年期間銷量明顯增加。有商店透過直播銷售，每日可賣出40隻，其中垂耳兔就最受歡迎，價錢大約100多元人民幣。寵物兔電商黃繼蕊說：「我們現在訂單量是以前的4到5倍，顧客大概來自廣東、福建、浙江、上海等這些地方比較多。」

不過有寵物店就提醒，牠們一般壽命有6至10年，養之前要想清楚，不要棄養小動物。