北京故宮博物院北院區動工興建料2025年落成　將可提升展覽能力

【有線新聞】北京故宮博物院北院區近日動工興建，是博物院建院近百年來首次設立分院，將可大大提升展覽能力，為文物提供更好的儲存條件。

北京故宮博物院擁有超過180萬件文物，但每年能夠展出的不到1萬件。

故宮博物院黨委書記副院長都海江表示，「比方說我們過去很多的文物在故宮展出，像書畫，它是有季節的，雨季不能展，冬季不能展，夏季也展不了，因為書畫展出的要求更高，溫度濕度(對)環境的要求更高，有很多絲織的棉質的文物等等這一類的文物都沒有展出，為甚麼？因為它展出的環境不夠，條件不夠。」

為了讓公眾能夠欣賞更多文物，籌備近10年的故宮博物院北院區上月底正式動土興建，是博物院成立近百年來首次擴建分院，落成後有12個展覽廳，令到每年展覽的文物可增至2到3萬件，除此之外，北院還有其他重要功能。

都海江指，「實際上北院區的建設是解決本院安全問題的一個最大因素，包括文物和古建築的安全，參觀觀眾的安全，可移動文物的安全，不僅僅知道文物修完的結果，也讓觀眾看到我們修復文物的過程，來體驗我們的工匠精神，體驗精湛的技藝，它比本院更開放。」

故宮北院的選址，距離現時故宮博物院有30多公里。都海江強調不是要複製故宮，而是參考了故宮的一些元素，建成一座簡潔、厚重的現代化博物館，爭取於2025年故宮博物院建院100周年時全面落成。