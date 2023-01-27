深中通道工程最近開始鋪設橋面

【有線新聞】屬粵港澳大灣區核心工程的深中通道工程，最近已經開始鋪設橋面，預計將於明年建成通車。

連接深圳及中山的深中通道，工程近日有新進展，順利完成中山大橋左幅鋼橋面鋪裝工程，瀝青有五層結構，但厚度僅為6.5厘米，達到防腐耐用的要求。

除了鋼橋面鋪裝，深中通道6.8公里長的海底隧道亦在建設的最後階段，海底隧道的沉管段有5公里，由32塊沉管及1個最終接頭組成，而為了能在2月完成工程，農曆新年期間仍有50多名工人繼續施工。中交四航局深中通道項目部副總工程師鄧軍表示：「我見證了它的第一節到目前的這23節（管節），最終接頭就是關鍵的控制點，新的一年對於我來說是新的開始。」

而新年期間，深中通道另一個主要工程伶仃洋大橋亦正進入架樑施工，而最困難的地方之一就是工人每天要在1700米長，最高離海面200多米，俗稱貓道的臨時施工通道上來回行走。中交二航局深中通道項目安全管理部副部長劉樹林稱：「走貓道又費腿又費腰，還費膽，第一次上去的人都比較害怕。」

深中通道是集橋、島、隧、水下互通為一體的跨海集群工程，全長24公里，橋樑工程長約17.2公里，包括主跨1666米伶仃洋大橋，主跨580米中山大橋，長約13公里非通航孔橋等。深中通道由2016年動工，預計2024年通車，屆時由深圳到中山的車程將由現時2小時，縮短至約20分鐘。