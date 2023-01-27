北京商舖：旺丁不旺財

【有線新聞】內地新十條放寬後，農曆新年長假期北京各處持續出現人潮。有旅遊區的商舖說雖然旅客多了，但消費力不太強。有室內市集的攤主說生意增加三、四成。

在北京朝陽區街頭，雖然天氣較冷，但人流、車流依然絡繹不絕。著名景點南鑼鼓巷人流眾多。遊客岡先生說：「到這邊覺得吃的比我們（廣西）那邊貴，住的差不多、其他都差不多，就是吃東西方面比較貴。目前為止我來了四天花費了3000多。」

有商舖說雖然旺丁，但就不太旺財。吹糖人李女士說「今年生意不好做，可能是消費沒有以前好，他們問一下便走覺得貴，可能消費下降了。」有店舖亦說外國遊客較以往少，「外國遊客也有，因為他們比較喜歡，商品比較傳統、復古、中國風。不是太多，只是偶爾，可能這些外國人都是長期住北京，例如是使館的、外企的高管，他們回國的時候會帶一些東西。」

除了傳統旅遊景區，在農曆新年期間北京有不少地方舉辦市集，不過由於天氣較冷，部分市集由室外搬到室內。有檔主說人流較放寬防疫前多了不少。市集攤主Elmo 說：「大概增加了有五成（人流）左右，因為疫情的時候進出一些公共場所需要掃碼，那現在也不需要掃碼了測溫這些，那大家可能出來的這種熱情或者是熱度會更多一些。」

在北京開餐廳的香港人趁有空都陪朋友湊熱鬧。陳先生說：「其實對各行各業都好開心，因為你看到大街上人流都很多。尤其是今年春節，往年是很少人。現時放寬後便開始活潑生機，就好像現在春天來臨這樣。」市集負責人指，以單日計客流量達到1萬人左右，預計長假期過後生意仍會暢旺。