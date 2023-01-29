中疾控：1月20日至26日全國在院死亡病例6364宗　按周跌半

【有線新聞】中國疾控中心通報，全國在1月20日至26日錄得6364宗新冠感染死亡病例，較上星期少一半。另外，有專家接受官媒專訪時表示，社會絕大多數人都受感染，形成群體免疫，病毒較難傳播。

中國疾控中心周六通報全國最新的新冠病毒感染情況，數據顯示1月20日至26日，內地新冠病毒感染相關在院死亡病例有6364宗，其中導致呼吸功能衰竭的死亡病例佔289宗，基礎疾病合併新冠病毒感染死亡就佔了6075宗，較上星期公布的超過1.2萬宗死亡病例跌了一半。

中疾控早前亦通報，自去年12月9日以來，全國各地報告核酸檢測陽性數及陽性率，都呈先增後降趨勢；其中陽性人數已在12月22日，達到高峰694萬人後逐步下降，並在今年1月23日降至最低1.5萬人；檢測陽性率則在12月25日，達高峰29.2%後逐步下降，截至1月23日已降低到5.5%。

上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江周五接受《人民日報》專訪，表示目前新冠病毒傳播已漸漸變弱，並非因為病毒本身有重要變化，而是社區維持一定低水平傳播，鞏固了免疫屏障；加上絕大多數人都已受感染，形成了群體免疫，令病毒難以進一步傳播。