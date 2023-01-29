陳建仁公布第三批內閣名單　邱國正吳釗燮邱太三續留任

【有線新聞】台灣候任行政院長陳建仁公布第三批內閣名單。

最新公布的包括主管防務和外交的首長邱國正和吳釗燮，兩人獲邀留任；陸委會主委一職人選亦不變，繼續由邱太三出任。

陳建仁較早前已公布其他內閣人員名單，將於周二與已請辭的蘇貞昌正式交接。