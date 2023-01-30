返回
按輸入鍵開始搜尋

新疆阿克蘇地區6.1級地震　傷亡未知

  • i-Cable
  • 2023年01月30日
【有線新聞】新疆阿克蘇地區早上發生6.1級地震，暫時未知傷亡情況。
地震在上午7時49分發生，震央位於阿克蘇地區沙雅縣無人區，震源深度50公里。
當地鐵路部門啟動應急預案，並對沿線鐵路設備設施展開安全檢查，多個班次列車都受地震影響。
伊寧、庫爾勒等附近多個市縣震感強烈，有民居燈飾猛烈搖晃。當地已派出救援人員和車輛，趕往事發現場調查。
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
2023兔年生肖開工吉日　6招秘訣助打工仔加薪　想升職辦公室必擺這植物
2023年01月21日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日