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新疆阿克蘇地區6.1級地震 傷亡未知
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2023年01月30日
【有線新聞】新疆阿克蘇地區早上發生6.1級地震，暫時未知傷亡情況。
地震在上午7時49分發生，震央位於阿克蘇地區沙雅縣無人區，震源深度50公里。
當地鐵路部門啟動應急預案，並對沿線鐵路設備設施展開安全檢查，多個班次列車都受地震影響。
伊寧、庫爾勒等附近多個市縣震感強烈，有民居燈飾猛烈搖晃。當地已派出救援人員和車輛，趕往事發現場調查。
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