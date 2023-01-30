新疆阿克蘇地區6.1級地震　傷亡未知

【有線新聞】新疆阿克蘇地區早上發生6.1級地震，暫時未知傷亡情況。

地震在上午7時49分發生，震央位於阿克蘇地區沙雅縣無人區，震源深度50公里。

當地鐵路部門啟動應急預案，並對沿線鐵路設備設施展開安全檢查，多個班次列車都受地震影響。

伊寧、庫爾勒等附近多個市縣震感強烈，有民居燈飾猛烈搖晃。當地已派出救援人員和車輛，趕往事發現場調查。