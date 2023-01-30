江西上饒樹林現上吊男屍　證為失蹤百日高中生

【有線新聞】江西上饒市近日有民眾在附近樹林發現一具男屍，警方證實死者是失蹤逾百日的高中生胡鑫宇，但由於當局無解釋死因，令人懷疑當中或另有內情。

當地警方周日通報稱，前一日接獲民眾報案，在河口鎮金雞山區域的樹林內發現一具上吊男屍，現場同時發現一支錄音筆；經法醫鑑定後，證實是失蹤106日的高中生胡鑫宇。

有內媒報道稱發現遺體的樹林，距離死者學校不足100米。另有政府職員指，發現死者時屍體已嚴重腐爛，面目全非：「裏面味道很重，家屬、父母包括這些都見過了(屍體)，現在這個見，已經不是甚麼樣貌，你們見到的這個樣貌。」

15歲的胡鑫宇去年10月從學校失蹤，引起外界廣泛關注。無論是師生或救援隊，都聲稱幾乎找遍學校每個角落，連警方1月7日也通報，展開過地氈式搜索但無發現；如今卻在校園附近發現屍體，令人懷疑另有內情。

有知情人士表示，死者中學雖鄰近遺體發現地點，但附近民居疏落，周邊有廢棄廠房和很多墓地，平時都是人煙罕至。

有內媒引述內地著名刑偵專家認為，屍體發現時是上吊，也不代表死者是自殺，加上發現處不算隱蔽，倘若經大規模搜索應不難發現；當局應會透過驗屍斷定出死亡時間和原因，而那支錄音筆也成破案關鍵；估計事件在外界高度關注下，三到五天內就會有驗屍和相關調查結果。

胡鑫宇母親周日凌晨則在社交網發布影片，強調一定會查清兒子的死因。