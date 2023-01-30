河南安陽滑縣住宅單位爆炸　至少兩死五傷

【有線新聞】河南安陽市滑縣有住宅單位發生爆炸，造成至少兩死五傷。

網上片段見到事發單位陽台被炸爛，傳出大量濃煙，樓下有碎片雜物散落一地。事發在周六下午約1時，一個位於住宅大廈12樓的單位發生爆炸。

當地應急管理局職員表示，出事現場是剛裝修的新樓，當局事後已派員到場救援，事故原因有待調查。