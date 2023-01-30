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春節假出入境人數按年倍升　專家：無發現新變異株輸入

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  • 2023年01月30日
【有線新聞】國家移民管理局早前通報，今年春節假期出入境人數均較去年同期升逾一倍。有中疾控專家指，春節期間無發現新變異株輸入，此輪仍以BA.5.2和BF.7為主要流行病毒株。
國家移民管理局上周六通報，1月21日至27日春節假期共有287.7萬人出入境，出境和入境出現雙向增長；其中入境143.4萬人，較去年春節假期升123.2%，出境144.3萬人，按年則升117.8%；經海陸空口岸出入境人數，亦有全面增長。
有中疾控專家表示，春節期間人員往來雖較頻繁，但未發現有新變異株輸入。中國疾控中心病毒病所研究員陳操說：「那麼春節假期期間，我們收到了全國各省上報的新冠病毒全基因組序列有1421條，經過分析發現他們有11個進化分支，仍舊是以BA.5.2、BF.7為主，沒有發現新的變異株輸入。」
而國家衛健委重申，目前「乙類乙管」措施落地見效，春節期間全國防疫平穩有序，疫情已處低流行水平，並保持穩步下降態勢；但提醒民眾春節後返程人流增加，要做好交通工具等人員密集場所的常態化疫情防控，堅持做好個人防護。
另外國家藥監局周日通報，兩款國產新冠口服藥「先諾欣」和「民得維」獲批上市，又稱此兩款藥物均為用於治療輕中度新冠病毒感染成年患者，並應在醫師指導下嚴格按說明書用藥。
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