【有線新聞】在台灣，行政院長蘇貞昌率領內閣總辭。

蘇貞昌與內閣成員，在行政院中央大樓前拍攝大合照。蘇貞昌早前向閣員送了茶葉和茶壺，表示上任以來盡力面對各種挑戰，全心為人民做到最好；但限於自己能力有限，還是覺得有些地方做得不夠。

新舊內閣將於星期二交接，接替蘇貞昌的陳建仁近日陸續公布新內閣名單，其中主管防務和外交的多名現任閣員留任。