i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
蘇貞昌率領內閣總辭
i-Cable
2023年01月30日
【有線新聞】在台灣，行政院長蘇貞昌率領內閣總辭。
蘇貞昌與內閣成員，在行政院中央大樓前拍攝大合照。蘇貞昌早前向閣員送了茶葉和茶壺，表示上任以來盡力面對各種挑戰，全心為人民做到最好；但限於自己能力有限，還是覺得有些地方做得不夠。
新舊內閣將於星期二交接，接替蘇貞昌的陳建仁近日陸續公布新內閣名單，其中主管防務和外交的多名現任閣員留任。
中國在線
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
下一則新聞
下一則新聞
北韓據報已解除平壤封城令
兩岸國際
新聞資訊
今天
推薦閱讀
通關｜澳門每日四至五萬人入境 旅客指澳門較方便：不考慮香港
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月23日
荃灣碼頭男子墮海遇溺 消防救起後送院不治
港聞
新聞資訊
2023年01月23日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
三門峽大壩「放水」致下游河道多人被沖走 至少2死7失蹤
中國在線
新聞資訊
2023年01月23日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日
去年逾300兒童服用受污染非處方咳藥水死亡 攝入小量也可致命
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月24日
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日