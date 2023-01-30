全球首架國產C919客機　計劃春季正式投入服務

【有線新聞】東方航空全球首架C919客機計劃春季正式投入服務，售票網站一度顯示航班信息，但東航表示是系統測試。

據內媒報道，東航應用程式顯示航班編號為MU9191航班，將於下月28日早上從上海虹橋機場，飛往北京首都機場；同日下午，另一班編號為MU9192航班從北京飛往上海，其後有關信息刪去。東航解釋這次是屬於測試，但外界相信C919會好快正式投入運作。