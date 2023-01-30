內地春節工廠趕訂單 假期未完跨省招工

【有線新聞】內地春節假期過去，但不少工廠為了趕訂單，過年期間亦都如常開工。部分地方甚至假期未完結，已派專車跨省招聘工人上班。在惠州這家電子工廠，即使「新正頭」都要加班趕工，就算初一至初三出三倍糧也好，都要留住一眾員工。企業車間負責人路勝表示：「因為客戶訂單在年前這部分增加了很多，目前我們工廠也是基本上在日以繼夜在趕工，基本上這條產線，可能除了正常班以外，可能晚上還需要再加2至3個小時。」不少廠家都表示，在疫情防控鬆綁後，生意回暖接到了更多訂單。寧波某科技公司總經理助理舒孝瑜：「我們主要還是想招一批，年齡合適、穩定的一線產業工人，我們2023年整個訂單，其實按照年前的排摸，包括客戶下的訂單，其實可能會有15倍的增長。」企業運營總監曲良亦表示：「客戶的海外訂單的增加，整個一月份我們產值，大概要做到一、兩個億，公司就動員員工自願加班。」留住原來的員工都不夠，為了保障年後有充足人手，在深圳、江蘇蘇州等地，當局都加緊推出招聘活動。深圳人社局就業促進與失業保險處處長蔡禹星表示：「我們在春節期間的補貼之外，還會有年後的幫助企業

開展的系列招聘活動，包括會組織用工需求比較大的企業，免費組織他們到勞務對接協作的地區，和勞動力的輸出大省，組織一些公益性的招聘活動。」而在蘇州，當局更安排長途巴士在農曆正月十五前，以專車點對點形式，在全國17個省份接送超過2萬名工人回來復工。