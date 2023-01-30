返回
按輸入鍵開始搜尋

內地春節工廠趕訂單 假期未完跨省招工

  • i-Cable
  • 2023年01月30日
【有線新聞】內地春節假期過去，但不少工廠為了趕訂單，過年期間亦都如常開工。部分地方甚至假期未完結，已派專車跨省招聘工人上班。在惠州這家電子工廠，即使「新正頭」都要加班趕工，就算初一至初三出三倍糧也好，都要留住一眾員工。企業車間負責人路勝表示：「因為客戶訂單在年前這部分增加了很多，目前我們工廠也是基本上在日以繼夜在趕工，基本上這條產線，可能除了正常班以外，可能晚上還需要再加2至3個小時。」不少廠家都表示，在疫情防控鬆綁後，生意回暖接到了更多訂單。寧波某科技公司總經理助理舒孝瑜：「我們主要還是想招一批，年齡合適、穩定的一線產業工人，我們2023年整個訂單，其實按照年前的排摸，包括客戶下的訂單，其實可能會有15倍的增長。」企業運營總監曲良亦表示：「客戶的海外訂單的增加，整個一月份我們產值，大概要做到一、兩個億，公司就動員員工自願加班。」留住原來的員工都不夠，為了保障年後有充足人手，在深圳、江蘇蘇州等地，當局都加緊推出招聘活動。深圳人社局就業促進與失業保險處處長蔡禹星表示：「我們在春節期間的補貼之外，還會有年後的幫助企業
開展的系列招聘活動，包括會組織用工需求比較大的企業，免費組織他們到勞務對接協作的地區，和勞動力的輸出大省，組織一些公益性的招聘活動。」而在蘇州，當局更安排長途巴士在農曆正月十五前，以專車點對點形式，在全國17個省份接送超過2萬名工人回來復工。
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
2023兔年生肖開工吉日　6招秘訣助打工仔加薪　想升職辦公室必擺這植物
2023年01月21日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日