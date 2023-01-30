軍港停泊多艘船艦　中國促美方勿突破台灣問題紅線

【有線新聞】美國國務卿據報下月訪華，在北京，外交部敦促美方不要一邊談合作，一邊干涉中國內政，又指美方不要試圖突破台灣問題這條紅線。

美國傳媒報道，美國國務卿布林肯下月初訪華。在北京，外交部表示中方願意在相互尊重、平等互惠基礎上與美國開展溝通合作。外交部發言人毛寧表示：「但必須指出，美方不能一邊談溝通、談合作，一邊干涉中國內政，損害中國利益。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係的政治基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方任何時候都不要試圖突破這條紅線。」

中美就台灣、南海等問題關係緊張，美國核動力航母尼米茲號近日再次駛到南海。美國空軍上將米尼漢警告，明年美國、台灣都有大選，北京或會藉機對台灣採取軍事行動，美中可能在2025年開戰。台灣當局表示，米尼漢的言論並非空穴來風，台灣軍方無時無刻都在備戰。外交部重申台灣是中國一部分，解決台灣問題是中國人自己的事情。外交部發言人毛寧表示：「我們願意以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一，但是我們也不承諾放棄使用武力，要保留採取一切必要措施的選項。」

中國航母山東艦編隊最近在南海進行實戰化演練，分析認為是應對美軍在區內的行動。而解放軍在渤海和黃海展開一星期軍演之際，央視播出南部戰區一個軍港碼頭，停泊補給艦、登陸艦、醫療船等等，報道形容船艦數目多到數不清，牢牢守住南海前沿補給線。