【有線新聞】在台灣，陳建仁正式上任行政院長。

他在交接典禮上，從蘇貞昌手上接過印信。新內閣包括七名女性，蘇貞昌團隊多名成員獲留任。陳建仁表示，這將會是他「人生最後一個公職」，會全力以赴為民眾和下一代打造溫暖堅韌的台灣。