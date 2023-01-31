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內地去年稅費收入31.7萬億人民幣
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】內地去年稅費收入超過31萬億人民幣。
國家稅務總局表示，去年稅務部門組織稅費收入31.7萬億元人民幣，其中未扣出口退稅的稅收16.1萬億，社保費收入7.4萬億，為國家治理提供堅實的財力保障。全年新增減稅降費及退稅緩繳稅費超過4.2萬億元，在支持企業紓困、保市場主體保就業、協助穩住宏觀經濟大盤等，發揮了關鍵作用。
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