自封「活佛」建廟造塔　雲南貪官私挪逾500萬扶貧資金

【有線新聞】雲南一名官員自封「活佛」，在家鄉修建寺廟和佛塔，藉此向民企勒索錢財，並非法挪用500多萬扶貧資金。

「我這個事情危害特別的大，對社會影響壞。幹了這麼多壞事，群眾是心裏面有數的，對不起他們嘛。」雲南省人大常委會辦公廳前黨組成員、66歲的羅廷才因涉嫌嚴重違法，去年9月已被開除黨籍，並移送檢察機關審查起訴，案件上周六一審開庭，擇期宣判。

當地電視台周日隨即播出一套名為《信仰迷途》的反貪腐專題片，披露他犯案細節，指他早在2012年底，已自稱三次看到佛光出現，於是拍片並鼓勵村民為此修建一座九層高佛塔及一座名為「雲海寺」的寺廟，更自封是寺內第十四尊「活佛」，要求村民對他言聽計從。

片中又指他利用職務便利，擅自取走扶貧助農專項資金前後超過566萬元人民幣，並全部用於違規建廟建塔；又向省機關部門和民營企業勒索錢財。羅廷才說：「去找省直機關有關部門，也包括省直的一些企業，還有包括一些個體的民營企業，都找他們要錢。我去要的時候，我就跟他們講我老家是比較窮，要搞基礎設施建設。他們都是給的，前前後後幾年時間要了五百多萬。」

直至2019年6月，縣政府才將雲海寺關閉清理；而羅廷才在2017年退休後5年被群眾舉報。