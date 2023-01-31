四川未婚可登記生育 學者：人口增長成效弱

【有線新聞】四川簡化生育登記要求，未婚也可登記生育子女。有內地學者認為，做法凸顯社會進步，改變對非婚生兒童的歧視，但相信對人口增長沒幫助。

四川修訂多項生育登記要求，包括取消對婚姻的限制，亦即意味著未婚也可登記生育子女。這一改動隨即惹起網民熱議，有網民指做法利好一些不想結婚但想生育的人士，但更多意見一邊倒認為，是變相鼓勵未婚先孕、婚外產子，更會引發連串問題。

在內地，非婚生子女辦理戶籍登記的行政手續相對繁瑣，上不了戶口會影響上學等福利。雖然當地衛健委回應稱，生育登記不等於「上戶口」，不過有學者相信，相關的政策亦會隨之放寬。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎：「傳統的中國文化或者我們社會傳統，對非婚生子女是歧視態度。(新修訂)它可能對我們傳統文化習俗，是一個比較大的衝擊，但是也是對於現狀的認可，現在(未婚生育)情況越來越多，我相信很容易登記以後，可有條件去參加教育學位分配、醫保。」

國家近年為刺激生育，實行「三孩」政策之餘，又推出延長育兒假期等多項措施，不過學者認為收效甚微。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎：「大量農村人口進城務工，轉化為城市人口，接受了城市的生活方式，這些政策它都改變不了大家，對於生育觀念的轉變。」

根據國統局最新數據，去年全國人口減少85萬人，是繼上世紀60年代大躍進後三年困難時期之後，再次出現負增長。