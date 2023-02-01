中疾控：內地發現CH.1.1均屬輸入病例　短期不會引發本地大規模流行

【有線新聞】中國疾控中心日前發文，表示Omicron新變異病毒株CH.1.1，目前在內地發現的全是輸入病例，估計短期內不會引發本地大規模流行。

中國疾控中心周二在微信公眾號發文，介紹Omicron新變異病毒株CH.1.1，提到去年11月13日進行病毒基因排序時，首次從天津呈報的1宗泰國輸入病例樣本中驗出CH.1.1。而截至周一，內地合共發現24宗CH.1.1及其亞型分支輸入病例，涉及15個國家或地區，未發現相關本地感染病例。

中疾控強調，即使CH.1.1變異株的免疫逃逸能力和傳播力更強，導致突破感染和再感染風險增加，但隨著內地大部分人群體內已存在高水平中和抗體，對CH.1.1存在一定交叉保護作用，估計CH.1.1短期內不會引起本地大規模流行；但提醒包括65歲以上長者、基礎病患者、未接種疫苗和未受過感染的人，仍需加強個人防護。

另外新華社報道，國務院聯防聯控機制醫療救治組早前印發通知文件，提出要進一步落實有機制、有團隊、有措施和有成效的「四有」中西醫結合模式，提高綜合及專科醫院的中醫藥服務能力；又強調中西醫結合並用，是中國疫情防控救治的獨特優勢，可有效阻斷減緩重症向危重症發展，並促進重症向輕症轉變，降低病亡率。